Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 мая 2020: число заражённых приблизилось к 2,5 тысячам
Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.
На утро 8 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 2372 человека. Дневной прирост меньше обычного за последнюю неделю. Всего 105 новых случаев заражения. При этом, к несчастью, есть смертельные исходы. За последние 24 часа скончался один «тяжёлый» пациент. Общее число погибших — 16 человек.
Есть и позитивные новости: уже 391 дагестанец вылечился от коронавирусной инфекции. За сутки эта цифра увеличилась примерно на 10% — выписаны 35 человек.
Напомним, что республика находится на лидирующих позициях в антирейтинге по количеству заболевших в России. Дагестан занимает пятое место, уступая лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. При чём последнюю постепенно догоняет.
Причиной такого положения вещей стало безответственное отношение части жителей к соблюдению режима самоизоляции. Люди продолжали выходить на улицу без уважительной причины, ходить на молитвы в мечети. В результате уже два больших дагестанских города, Дербент и Кизилюрт, закрыты на карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU