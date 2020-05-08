2020-05-08T00:47:39+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 мая 2020: число заражённых приблизилось к 2,5 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 8 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 8 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.

На утро 8 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 2372 человека. Дневной прирост меньше обычного за последнюю неделю. Всего 105 новых случаев заражения. При этом, к несчастью, есть смертельные исходы. За последние 24 часа скончался один «тяжёлый» пациент. Общее число погибших — 16 человек.

Есть и позитивные новости: уже 391 дагестанец вылечился от коронавирусной инфекции. За сутки эта цифра увеличилась примерно на 10% — выписаны 35 человек.

Напомним, что республика находится на лидирующих позициях в антирейтинге по количеству заболевших в России. Дагестан занимает пятое место, уступая лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. При чём последнюю постепенно догоняет.

Причиной такого положения вещей стало безответственное отношение части жителей к соблюдению режима самоизоляции. Люди продолжали выходить на улицу без уважительной причины, ходить на молитвы в мечети. В результате уже два больших дагестанских города, Дербент и Кизилюрт, закрыты на карантин.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гордость, презрение и массовые молитвы: Дагестан вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом

Дагестан вошёл в список антилидеров по количеству больных в стране, а темпы роста заболеваемости пугают. За последние сутки число заражённых выросло на 20%! В цифрах — это 113 человек. Здесь республика даёт фору почти всем другим регионам. Выше только Санкт-Петербург, Московская область и сама Москва (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В Невинномысске "ЕвроХим" открыл Аллею славы
В Дагестане из-за паводков может рухнуть больница
Медучреждения Ставрополья работают в штатном режиме
В Ингушетии мать избила своего ребенка отрезком пластиковой трубы
В Ставрополе артисты проведут концерт ко Дню Победы на балконе
В Махачкале гостиницы и базы отдыха займут заболевшие коронавирусом
Над Ставрополем пролетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье диспансеры продолжают приём пациентов
На Ставрополье откроют новое молодежное пространство
В Ставрополе рассказали, как будут снимать ограничения для краевой экономики
На Ставрополье Госавтоинспекция напоминает об отмене автопробегов 9 Мая
На Ставрополье 80 тысяч российских триколоров украсят города и села
На Ставрополье спасли брошенных совят
В Ставрополе рассказали о ремонте общего имущества во время режима повышенной готовности
На Ставрополье планируют вдвое увеличить число газозаправок
В Минводах из госпиталя выписали первых выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе 9 Мая во дворах пройдут праздничные концерты
В Ставрополе не станут отключать горячую воду в мае
На Ставрополье 15-летний водитель на тонированной легковушке попал в ДТП
Губернатор Ставрополья сообщил подробности об умерших от коронавируса
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
В Пятигорске откроют крупные продуктовые рынки
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 224 человека
Техникумы и колледжи Ставрополья закончат учебный год 30 июня
На Ставрополье 16-летний подросток перевернулся на мотоцикле
На Ставрополье начинающий фермер украл у государства деньги
На Ставрополье ожидают сильный дождь с градом и шквалом
На Ставрополье создадут план выхода из режима самоизоляции