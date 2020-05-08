Ветераны Кисловодска получили подарочные продуктовые наборы от «Байсад»

В Кисловодске ветеранам в условиях эпидемии коронавирусной инфекции необходима забота. Поэтому руководством холдинга «Байсад» было принято решение лично поздравить и вручить ветеранам подарочные наборы с продукцией корпорации раньше Дня Победы. Об этом журналистам издания NewsTracker сообщил начальник логистического отдела «Байсад» Станислав Рубин.

Агропромышленный холдинг «Байсад» в 2019 году стал обладателем титула Лучший бренд Ставропольского края в сфере пищевой промышленности. По причине эпидемии коронавируса COVID-19 топ-менеджеры предприятия поздравили с Днем Победы ветеранов Кисловодска раньше 9 Мая.

По словам руководителя логистического отдела «Байсада», предприятие работает с 1992 года. Сейчас данный агропромышленный комплекс признан одним из ведущих предприятий Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

В сложившихся непростых условиях «Байсад» продолжает работать по просьбе администрации Ставрополья с целью обеспечения продовольственной безопасности населения. Социальной деятельности «Байсад» уделяет пристальное внимание.

В 2020 году предприятие начало ежегодную благотворительную акцию к 9 Мая раньше. Связано это с тем, что ветераны в этот сложный период нуждаются в особой поддержке, подчеркнул Станислав Рубин. С 28 по 30 апреля всем 79 ветеранам Кисловодска вручили большие подарочные наборы с продукцией «Байсад». Вес каждого набора составлял пять - шесть килограммов.

Рубин добавил, что в набор для ветеранов включили охлажденную птицу, сосиски, колбасы, муку, макароны, консервы и различные соусы. Все продукты работники «Байсад» развезли по домам пожилых людей. При этом были приняты все необходимые при эпидемии меры безопасности.

В текущем году первый раз за много лет в Российской Федерации не станут проводить массовые торжества и чествования. Однако ветеранам все же надо оказать должное внимание и поддержку. В настоящее время в условиях самоизоляции ветераны получили еще и по-настоящему полезные подарки. С каждым пожилым человеком представители «Байсад» беседуют. Они слушают истории из жизни ветеранов и их рассказы про войну, подытожил начальник логистического отдела агропромышленного комплекса.