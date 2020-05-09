2020-05-09T13:02:27+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 мая 2020: число заражённых приблизилось к 2,5 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 9 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 9 мая 2020: мы собрали для вас последние данные по эпидситуации в регионе. Количество заболевших, новые случаи заражения, тенденции распространения коронавиурса на территории республики.

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По данным на утро 9 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено почти 2560 жителей. За последние сутки эта цифра выросла ещё почти на сотню. Диагностировано 92 новых случая заболевания.

К несчастью, число летальных исходов также растёт. Уже 18 жителей республики скончались от коронавирусной инфекции. Один из них — за последние 24 часа. Есть и позитивные новости — 679 дагестанцев полностью выздоровели и выписались из медучреждений, победив COVID-19. При этом за сутки эта цифра выросла почти на 25% — выписан 171 человек.

Ситуация в регионе вызывает серьёзные опасения Министерства здравоохранения России. Его глава Михаил Мурашко отметил, что распространение коронавируса в Дагестане пошло по одному из худших сценариев из-за культурных особенностей региона. В местном Минздраве подчёркивают — дагестанцы до последнего не верили в серьёзность угрозы, продолжая посещать массовые мероприятия, играть свадьбы, собираться на похороны и ходить в мечети. Каждое из таких событий становилось площадкой для дальнейшего распространения COVID-19 в регионе.

Сейчас федеральный Минздрав и Роспотребнадзор стараются стабилизировать ситуацию. На местах работают бригады специалистов, целые города и сёла закрывают на карантин, чтобы пресечь распространения вируса. «КП» продолжает следить за развитием ситуации в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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