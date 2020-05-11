Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 мая 2020: число заражённых превысило 530 человек

Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 мая 2020: ситуация в республике продолжает оставаться самой благоприятной в СКФО. По числу больных Карачаево-Черкесия находится на последнем месте, а дневные приросты продолжают быть достаточно скромными.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

По состоянию на утро 10 мая 2020 года в регионе зафиксировано всего 520 заболевших. За последние 24 часа коронавирус диагностирован у 20 жителей. 66 человек выздоровели и выписались из больниц, 17 — за последние 24 часа. За весь период зафиксировано всего 3 летальных исхода.

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией развернут дополнительный госпиталь на 85 коек на базе отдельного корпуса противотуберкулезного диспансера. Он уже оборудован и подготовлен к работе.

Для оказания медицинской помощи создана 8 бригад из числа медицинских работников республики в составе: 28 врачей, 24 медсестры, 14 медсестры –анестезистки , 24 санитарок и 28 дезинфекторов.