2020-05-10T20:12:05+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 мая 2020: число заражённых превысило 530 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 11 мая 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим обязательной самоизоляцииВ регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 мая 2020: ситуация в республике продолжает оставаться самой благоприятной в СКФО. По числу больных Карачаево-Черкесия находится на последнем месте, а дневные приросты продолжают быть достаточно скромными.

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По состоянию на утро 10 мая 2020 года в регионе зафиксировано всего 520 заболевших. За последние 24 часа коронавирус диагностирован у 20 жителей. 66 человек выздоровели и выписались из больниц, 17 — за последние 24 часа. За весь период зафиксировано всего 3 летальных исхода.

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией развернут дополнительный госпиталь на 85 коек на базе отдельного корпуса противотуберкулезного диспансера. Он уже оборудован и подготовлен к работе.

Для оказания медицинской помощи создана 8 бригад из числа медицинских работников республики в составе: 28 врачей, 24 медсестры, 14 медсестры –анестезистки , 24 санитарок и 28 дезинфекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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