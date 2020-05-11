2020-05-10T21:12:43+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 11 мая 2020: больше тысячи человек заражены COVID-19

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 11 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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В регионе до 17 апреля продлили режим самоизоляцииВ регионе до 17 апреля продлили режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 11 мая 2020: число заболевших COVID-19 на территории региона перевалило за отметку в тысячу человек.

По последней информации, размещённой губерантором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировано 1050 положительных диагнозов. За последние сутки это число выросло ещё на 38 случаев.

В регионе режим самоизоляции продлили до 17 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн.

Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске. Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер.

Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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