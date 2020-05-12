Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 мая 2020: республика в числе регионов-лидеров по числу больных

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 мая 2020: республика сохраняет пятое место в списке регионов России, как субъект с одним из наивысших показателей числа больных COVID-19.

На 12 мая общее число выявленных больных выросло до 2772 человек (+119 за минувшие сутки). Сюда же вошли 968 выздоровевших от коронавируса и 20 – скончавшихся. Лечение получают 1784 местных жителя.

Выше, чем у Дагестана, рост заболеваемости в Москве – 115,9 тысячи человек (+6 тысяч за сутки), в Московской области – 21 тысяч (+1079), в Санкт-Петербурге – 7,7 тысячи (+307), в Нижегородской области – 4,7 тысячи (+291).

В республиканском Минздраве отмечают стабилизацию ситуации по коронавирусу. Напомним, 10 мая скончался пятый сотрудник МВД с вирусной пневмонией.

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