Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 13 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у местного Роспотребнадзора. На утро 13 мая прибавился 51 случай заражения COVID-19. Губернатор Владимир Владимиров рассказал у себя в Instagram, что общее число больных выросло до 1176 человек. В их числе 20 пациентов в тяжелом состоянии, 69 – средней тяжести, 380 выздоровевших жителей края и 21 – скончавшихся.

- Нам удалось купировать очаги заболевания, - отметил глава региона. - Но расслабляться ещё слишком рано.

По информации ставропольского Роспотребнадзора, наибольшее число больных коронавирусом в следующих населенных пунктах:

Ставрополь – 166

Невинномысск – 107

Кисловодск – 29

Пятигорск – 97

Ессентуки – 22

Горячеводский поселок – 14

Минеральные воды – 9

Благодарный – 11

Георгиевск – 17

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Михайловск – 12

Нефтекумск – 20

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 7

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16

Буденновск – 20

Архангельское (Буденновский район) – 9

Иноземцево – 38

Зеленокумск – 20

Кочубеевское – 76

Казьминское (Кочубеевский район) – 17

Ивановское (Кочубеевский район) – 13

Барсуковская (Кочубеевский район) – 25

Казьминское (Кочубеевский район) – 12

Заветное (Кочубеевский район) – 8

Степное (Степновский район) – 8

Иргаклы (Степновский район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 7

Левокумское – 22

Урожайное (Левокумский район) – 9

Грушевское (Александровский район) – 11

Арзгир – 10

Чернолесское (Новоселицкий район) – 26

- В Ставропольский край за последние сутки из-за рубежа въехали 21 человек. Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4636, - добавили в краевом управлении федеральной службы.