Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 13 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у местного Роспотребнадзора. На утро 13 мая прибавился 51 случай заражения COVID-19. Губернатор Владимир Владимиров рассказал у себя в Instagram, что общее число больных выросло до 1176 человек. В их числе 20 пациентов в тяжелом состоянии, 69 – средней тяжести, 380 выздоровевших жителей края и 21 – скончавшихся.
- Нам удалось купировать очаги заболевания, - отметил глава региона. - Но расслабляться ещё слишком рано.
По информации ставропольского Роспотребнадзора, наибольшее число больных коронавирусом в следующих населенных пунктах:
Ставрополь – 166
Невинномысск – 107
Кисловодск – 29
Пятигорск – 97
Ессентуки – 22
Горячеводский поселок – 14
Минеральные воды – 9
Благодарный – 11
Георгиевск – 17
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Михайловск – 12
Нефтекумск – 20
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 7
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16
Буденновск – 20
Архангельское (Буденновский район) – 9
Иноземцево – 38
Зеленокумск – 20
Кочубеевское – 76
Казьминское (Кочубеевский район) – 17
Ивановское (Кочубеевский район) – 13
Барсуковская (Кочубеевский район) – 25
Казьминское (Кочубеевский район) – 12
Заветное (Кочубеевский район) – 8
Степное (Степновский район) – 8
Иргаклы (Степновский район) – 10
Долиновка (Новоселицкий район) – 7
Левокумское – 22
Урожайное (Левокумский район) – 9
Грушевское (Александровский район) – 11
Арзгир – 10
Чернолесское (Новоселицкий район) – 26
- В Ставропольский край за последние сутки из-за рубежа въехали 21 человек. Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения. Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 4636, - добавили в краевом управлении федеральной службы.
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ИСТОЧНИК KP.RU