2020-05-14T19:38:43+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 15 мая 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных растетЧисло больных растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП" подготовила расширенный список с селами. По состоянию на 15 мая наибольшее число зарегистрированных больных COVID-19 в следующих населенных пунктах:

Ставрополь – 169

Невинномысск – 109

Пятигорск – 109

Кочубеевское – 78

Чернолесское (Новоселицкий район) – 41

Иноземцево – 38

Кисловодск – 30

Барсуковская (Кочубеевский район) – 25

Ессентуки – 24

Нефтекумск – 23

Левокумское – 22

Буденновск – 21

Зеленокумск – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Георгиевск – 17

Казьминское (Кочубеевский район) – 17

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Ивановское (Кочубеевский район) – 14

Михайловск – 12

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12

Благодарный – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Иргаклы (Степновский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Арзгир – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Минеральные воды – 9

Архангельское (Буденновский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Зольская (Кировский горокруг) – 9

Степное (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 8

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 7

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

По последней информации краевого Роспотребнадзора, за все время на Ставрополье проведено свыше 51 тысячи тестов на коронавирус. И за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 16 человек. Всех посадили на домашний карантин и проверяют на COVID-19.

Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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