Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 15 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: "КП" подготовила расширенный список с селами. По состоянию на 15 мая наибольшее число зарегистрированных больных COVID-19 в следующих населенных пунктах:
Ставрополь – 169
Невинномысск – 109
Пятигорск – 109
Кочубеевское – 78
Чернолесское (Новоселицкий район) – 41
Иноземцево – 38
Кисловодск – 30
Барсуковская (Кочубеевский район) – 25
Ессентуки – 24
Нефтекумск – 23
Левокумское – 22
Буденновск – 21
Зеленокумск – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Георгиевск – 17
Казьминское (Кочубеевский район) – 17
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Ивановское (Кочубеевский район) – 14
Михайловск – 12
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12
Благодарный – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Иргаклы (Степновский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Арзгир – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Минеральные воды – 9
Архангельское (Буденновский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Зольская (Кировский горокруг) – 9
Степное (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 8
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 7
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
По последней информации краевого Роспотребнадзора, за все время на Ставрополье проведено свыше 51 тысячи тестов на коронавирус. И за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 16 человек. Всех посадили на домашний карантин и проверяют на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU