Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 1,3 тысячи

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 мая 2020: количество заболевших растет. Согласно утренней сводке оперативного штаба, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае зафиксировали 1308 случаев инфицирования: за день врачи COVID-19 диагностировали еще у 60 пациентов. В тяжелом состоянии сейчас 17 человек, 79 - в средней степени тяжести. Среди больных - 111 детей.

26 жителей Ставрополья скончались, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 15 мая, больше всего смертей в Кочебеевском районе и Ставрополе - по четыре.

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 462 пациента.

Коронавирус обнаружили во всех территориях Ставрополья. Ранее благоприятная эпидобстановка наблюдалась в Труновском районе и Ессентуках, но врачи зарегистрировали там первых инфицированных. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Нам еще немало надо сделать для того, чтобы победить болезнь. Но посильный вклад в это может внести каждый - соблюдая меры предосторожности, пользуясь на улице и в общественных местах средствами противовирусной защиты, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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