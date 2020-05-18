2020-06-01T11:32:20+03:00
Общество

В Ставропольском филиала РАНХиГС рассказали об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Россия не пошла по пути западных стран, где прямые выплаты населению составляют едва ли не равные выплаты представителям бизнеса
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В настоящее время Правительство Российской Федерации реализует уже два пакета мер по поддержке субъектов бизнеса, общей стоимостью свыше 2 трлн. рублей. Также разрабатывается третий пакет, стоимость которого пока не известна, но по оценкам специалистов, сумма будет также значительная.

Россия не пошла по пути западных стран, где прямые выплаты населению составляют едва ли не равные выплаты представителям бизнеса.

К примеру, в США среднестатический рабочий с зарплатой в 3500 долларов в месяц, за апрель получил выплаты на сумму 4400 долларов. Несмотря на требования со стороны бизнес структур по поддержке государством наиболее пострадавших отраслей, в период продолжающейся самоизоляции выделенные средства не принесут должного экономического эффекта (за исключением средств на субсидирование зарплаты работников).

Наибольшие сложности у предпринимателей возникнут при выходе из карантинного периода, так как ввиду различного периода открытия производств, предприниматели будут вынуждены прибегать больше к импорту, а зарубежные партнеры опережают Россию по периоду окончания пандемии.

- Вот именно в этот период бизнесу в большей степени и потребуется поддержка на приобретение импортных товаров, когда максимизируется отдача вложенных средств, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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