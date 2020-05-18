В Ставропольском филиале РАНХиГС считают, что внутренний туризм поможет развивать экономику регионов

От введения ограничений в связи с пандемией короновируса потери туристической отрасли составили 1,5 трлн рублей. При этом, как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышевский, летний туристический сезон в России сможет состояться, только в случае снижения заболеваемости COVID-19. Правительством РФ из резервного фонда уже выделено 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам.

Сейчас трудно прогнозировать, когда для россиян будут доступны зарубежные туристические направления. Это значит, что в стране нужно формироваться «собственный туристический продукт».

В этой связи глава Ростуризма обратился к главам регионов с просьбой о выделении дополнительных средств на поддержку внутреннего туризма.

- Действительно, вряд ли можно отрицать тот факт, что именно внутренний туризм сможет стать импульсом для возращения экономики регионов к докризисному уровню. Он способен перезапустить торговлю, транспорт, развлекательный сектор и культуры, - прокомментировала Минина Анна, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.