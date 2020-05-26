Как медики Ставрополья работают в условиях пандемии

В Ставропольском крае начали смягчать ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, но медики по-прежнему на передовой. И не только по COVID-19. Любая профессиональная медицинская помощь в период пандемии усложняется в разы.

Сделано более 60 тысяч тестов

Как сообщает министерство здравоохранения Ставрополья, зараженных новой коронавирусной инфекцией в крае более полутора тысяч, из них выздоровели более 600. По количеству инфицированных край среди российских регионов - в середине рейтинга. Однако ситуация все еще сложная. Под медицинским наблюдением в стационарах и на дому находятся порядка 5 тысяч пациентов. При этом более 15 тысяч человек уже прошли через карантин.

Минздравом СК была организована работа 13 лабораторий, делающих тесты на коронавирус. Сейчас тестирование по показаниям нарастили до 1,5 - 2 тысяч в сутки, за весь период сделано уже более 60 тысяч тестов.

Комментируя ситуацию в крае, губернатор Владимир Владимиров отметил:

- Соблюдение режима самоизоляции дало нам время, чтобы подготовиться и переформатировать систему здравоохранения края. Сегодня у нас есть возможность оказывать всем заболевшим, в том числе и тем, кто находится в тяжелом состоянии, полноценную медицинскую помощь.

Серьезным вызовом для края стала ситуация в Пятигорске, где в середине апреля произошел резкий рост заболевших. По решению губернатора в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в городе был введен карантин, а минздрав развернул дополнительные инфекционные койки на базе горбольницы № 1. Решительные меры позволили купировать очаги и замедлить темпы распространения. В результате с 12 мая карантин заменили на масочный режим.

Запасов достаточно

В 9 территориях края работают 12 перепрофилированных лечебных учреждений для помощи пациентам с COVID-19. Дополнительные инфекционные койки были развернуты министерством здравоохранения края в кратчайшие сроки по поручению губернатора. Созданный дополнительный фонд - более чем на 1,3 тысячи мест - в достаточном количестве оснащен койками с подведением кислорода и подключенными аппаратами ИВЛ.

Минздрав края предпринимал меры с прицелом на возможное негативное развитие событий. Поэтому более чем три четверти подготовленных коек, в том числе в реанимации, остаются свободными.

Обеспечению медиков необходимыми средствами защиты и лекарственными препаратами минздрав СК уделяет особое внимание. Как рассказали в ведомстве, только в ближайшее время в край поступят закупленные при содействии правительства края около 1,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, около тысячи комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов и 4 тысячи респираторов.

В медучреждениях создан достаточный запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, оборудования, кожных антисептиков. Министерство продолжает формировать резервы по средствам защиты, лекарствам, оборудованию. Идет закупка дополнительных аппаратов ИВЛ. Как рассказали в ведомстве, из резервного фонда правительства СК выделено более 138 млн рублей на приобретение аппаратов ИВЛ.

Экстренно и планово

Сохраняющаяся угроза распространения коронавирусной инфекции не отменяет необходимости оказания квалифицированной помощи жителям края по всем направлениям. Просто вводятся дополнительные профилактические меры. Как экстренную, так и плановую помощь оказывают в онкологическом, эндокринологическом диспансерах и других специализированных лечебных учреждениях.

В обычном режиме с учетом усиленных противоэпидемиологических мероприятий принимают пациентов амбулатории и поликлиники, временно прекращена только работа дневных стационаров, не проводятся диспансеризация и профосмотры. А вакцинация детей идет по плану.

Развитие базы продолжается

Также минздрав СК продолжает работу по модернизации и совершенствованию материально-технической базы больниц и поликлиник в рамках действующих в крае программ: идут поставки современного оборудования, ремонтируются старые здания, строятся новые.

- Благодаря региональной программе по капитальному ремонту медучреждений, инициированной губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, в 2020 году провести капитальные ремонты получили возможность 23 медорганизации. Будут приведены в нормативное состояние порядка 35 объектов. На эти цели из бюджета Ставропольского края в ноябре 2019 года было выделено 875 млн рублей, - рассказал Юрий Литвинов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края.

В частности, в начале года начался ремонт в инфекционном отделении горбольницы Железноводска, будут заменены оборудование и мебель. С февраля меняют кровлю, коммуникации, реконструируют помещения в Шпаковской районной больнице.

В рамках реализации госпрограммы СК «Развитие здравоохранения» в 2019 году министерству здравоохранения края за счет средств краевого бюджета было предусмотрено более 1,7 млрд рублей, в частности на приобретение оборудования в 38 учреждениях здравоохранения и на проведение капремонта в 35.

С прошлого года в крае реализуются 7 региональных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение». По каждому из них минздравом региона разработана и правительством СК утверждена краевая программа с четким планом действий. С 2019 по 2021 годы общий объем финансирования по нацпроекту - порядка 8,6 млрд рублей, в том числе из краевого бюджета - 566 млн рублей.

Онкологи получают новое оборудование

Минздрав СК продолжает развивать систему лечения и профилактики онкозаболеваний. В прошлом году региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» был профинансирован на сумму более 736 млн рублей, в том числе почти 123 млн - краевые средства, в этом году выделяется почти 1,2 млрд, из них 53 млн рублей из бюджета края.

По поручению губернатора Владимира Владимирова подготовлена и утверждена необходимая документация на строительство нового корпуса ставропольского онкодиспансера, на что край выделил 106 млн рублей. Его строительство минздрав СК планирует начать в следующем году.

В рамках регпроекта в крае создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Первый уже заработал на базе Кисловодской горбольницы, на эти цели из краевого бюджета выделено более 14 млн рублей. В этом году готовятся к открытию центры в Буденновске и Ставрополе, затем они появятся в Ессентуках и Невинномысске.

За счет федеральных средств (в рамках регпроекта минздравом СК было привлечено более 600 млн рублей) краевой онкодиспансер получил более 40 единиц оборудования. В частности, получены и смонтированы магнитно-резонансный томограф и две гамма-терапевтические установки, которые помогут в лечении и диагностике онкобольных. В 2020 году оснащение онкодиспансеров края и детской краевой больницы продолжится.

На Ставрополье на 100 тысяч населения приходится 170,6 смертных случая по онкозаболеваниям. Это ниже, чем в среднем по России (196,4 случая).

- Сегодня перед нами стоит серьезная задача - сократить смертность от злокачественных новообразований. Мы должны существенно расширить объемы медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, повысить ее доступность. Поэтому разработка и реализация регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями - своевременная программа, которая поможет нам достичь намеченных целей, - подчеркнул Юрий Литвинов.

Больше возможностей у кардиологов

В прошлом году министерством здравоохранения СК была проделана успешная организационная работа, результатом которой стало выделение необходимой суммы из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Уже в прошлом году началось переоснащение специализированных лечебных учреждений на сумму более чем 300 млн рублей. Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы получил 13 единиц оборудования, введен в эксплуатацию новый ангиограф.

В Пятигорскую горбольницу поставлены компьютерный томограф, аппарат УЗИ для исследования сердца и сосудов, два диагностических комплекса высокого класса (всего 126 единиц оборудования). На базе больницы в Пятигорске в начале года открылся так необходимый краю второй региональный сосудистый центр.

Открывая новый центр именно в Пятигорске, правительство Ставрополья, минздрав края добились сокращения драгоценного времени, уходившего на транспортировку больных с сосудистыми катастрофами в Ставрополь. К тому же, специализированная высокотехнологичная помощь в густонаселенном регионе края теперь стала доступнее. Получать помощь здесь будут более 1,5 тыс. пациентов ежегодно.

Новый сосудистый центр стал частью созданной 10 лет назад региональным минздравом системы оказания специализированной медицинской помощи при болезнях кровообращения. Сегодня продолжается модернизация этой системы.

Ближе к людям

Идет реформирование работы первичного звена системы здравоохранения края. Минздрав СК активно работает над реализацией соответствующего регпроекта, который касается повышения доступности и качества медучреждений от фельдшерского пункта до районных больниц.

Губернатор обсудил кадровые проблемы с и. о. министра здравоохранения СК и ректором СтГМУ.

В 2020 году на реализацию регпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направят более 23 млн рублей, из них примерно половина - из краевого бюджета. В рамках проекта в прошлом году в пяти районах края появились 6 модульных фельдшерских пунктов. Приобретение, установка и оснащение ФАПов идет за счет средств федерального бюджета, а подведение коммуникаций к ним оплачены из бюджета края - более 11 млн рублей.

- Фельдшерские пункты смонтированы в малых поселениях, где раньше не было медучреждений. Это дает возможность приблизить качественную медицинскую помощь большему количеству жителей отдаленных населенных пунктов. Помимо фельдшера или терапевта, в этих фельдшерских пунктах периодически будут работать мобильные бригады «За здоровье», - рассказал и. о. руководителя минздрава СК.

В 2020 году еще два ФАПа вместо имеющихся, но ветхих должны появиться в Кочубеевском и Александровском районах. В рамках проекта в поликлиниках края вводятся бережливые технологии, за счет чего более чем в три раза сокращается время ожидания пациентов в очередях. Разрабатывается региональная стратегия развития санавиации. Создается система диспетчеризации скорой медпомощи.

Доктор идет учиться

Обеспеченность медучреждений профессиональными кадрами, особенно в сельской местности, всегда была заботой минздрава СК. Она решается, в частности, за счет программы целевого набора студентов в Ставропольский государственный медуниверситет, а также с помощью дополнительного стимулирования по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», участниками которых стали уже более тысячи человек.

Сегодня к лечению пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» непосредственное отношение в крае имеют 242 врача, 833 сотрудника категории среднего медицинского персонала и 198 - младшего медперсонала.

Лечащих врачей достаточно, но не хватает врачей-реаниматологов, умеющих работать с тяжелыми больными, нуждающимися в искусственной вентиляции легких с использованием спецоборудования.

Минздрав края совместно с медуниверситетом организовал необходимое обучение врачей. Также были разработаны и другие курсы для медиков, работающих «на передовой». Обучение прошли более 5 тысяч человек: преподаватели, ординаторы, волонтеры, врачи и медицинские сестры медорганизаций Ставропольского края и СКФО.

На базе ставропольского медуниверситета специалисты изучают особенности респираторной поддержки тяжелых больных.

Особый труд - особые выплаты

Медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда полагаются дополнительные выплаты, установленные правительством РФ. Губернатор края и руководство минздрава СК держат процесс выплат на личном контроле.

- Положенные за апрель выплаты медикам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, осуществлены в полном объеме. Общая сумма перечисленных средств составила более 150 миллионов рублей. Дополнительные выплаты в крае получили около 7 тысяч врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей скорой помощи. Сегодня в министерстве уже начали подготовку к проведению майских стимулирующих выплат, - рассказал Юрий Литвинов.

Но если вопросы по выплатам остаются, отметили в минздраве, их можно задать на специально открытую «горячую линию».

Кроме того, принят закон, инициированный губернатором СК, который предусматривает дополнительные социальные гарантии, обеспеченные бюджетом края. Речь идет о выплате единовременного социального пособия медработникам в случае заражения их COVID-19 - до 1 млн рублей. В случае смерти медика от коронавирусной инфекции выплата членам семьи должна составить 3 миллиона рублей.

ВАЖНО!

Медики могут задать вопросы по стимулирующим денежным выплатам: - на телефоны «горячей линии» минздрава СК: 8-903-408-20-38; - на официальном сайте министерства в разделе «Общественная приемная» http://www.mz26.ru/feedback/mail/; - по электронной почте министерства info@mz26.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году на Ставрополье:

- 190 млн рублей из краевого бюджета будет выделено на лекарственное обеспечение пациентов с онкопатологией;

- более 200 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к интернету;

- более 1 млрд рублей, в том числе более 66 млн рублей из краевого бюджета, будет направлено на развитие детского здравоохранения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На острие прогресса Несмотря на непростую ситуацию, связанную с новым коронавирусом, ставропольские медики активно осваивают инновационные технологии.

В мае в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы прооперировали трех пациентов с аневризмой брюшной аорты - впервые эти операции были сделаны нашими хирургами самостоятельно. Губернатор Ставрополья назвал этот факт «безусловным достижением ставропольской медицины» и поблагодарил врачей.

В той же больнице, в марте, хирург-травматолог впервые использовал во время операции очки дополненной реальности, что позволило быстрее завершить вмешательство. А сейчас в крае начали применять новую технологию диагностики легких с использованием искусственного интеллекта. В краевой клинической больнице таким образом проводят исследования пациентов, в том числе с подозрением на коронавирус.

В многофункциональном диагностическом центре в Минеральных Водах также намерены применить новую технологию - как для больных с COVID-19, так и для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Совсем недавно в правительстве СК состоялось подписание двустороннего соглашения между разработчиком технологии и медицинским центром.

- Это шаг к развитию в крае новых систем диагностики на основе искусственного интеллекта. Это новая практика сотрудничества правительства края, Сбербанка, бизнеса, результаты которой помогут еще более эффективно защищать здоровье и жизни людей в нашем крае, - прокомментировал событие губернатор Владимир Владимиров.