В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали об использовании средств Фонда национального благосостояния для поддержки населения

Министерство труда отказалось от выдачи денег из Фонда национального благосостояния населению. Власть пришла к выводу о необходимости часть средств использовать для стимулирования и поддержки экономики.

В настоящее время объем ФНБ составляет более 12 трлн руб. Предложения использовать средства Фонда для раздачи непосредственно населению звучат с разных сторон. Но Правительство в этом вопросе придерживается иной позиции.

Министр труда Антон Котяков такую возможность отверг, заявив, что Фонд сформированный с 2008 года должен быть направлен на поддержку экономики в каждом конкретном случае.

- Действительно, объем социальной поддержки населения на сегодняшний день составил порядка 570 млрд руб. Действия властей должны быть направлены в первую очередь на поддержку бизнеса в сохранении сотрудников, чтобы после завершения режима изоляции у нас не сложилась ситуация, при которой мы не увидим субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке. Конечно налоговые отсрочки и рассрочки помогают выжить малому бизнесу, но вполне возможно рассмотреть варианты реструктуризации долгов после снятия ограничений, - комментирует Шмыгалева Полина, заведующая кафедрой Ставропольского филиала РАНХиГС