В Ставропольском филиале РАНХиГС считают, что неприкосновенный прожиточный минимум для должника – возможная реальность

В Государственную Думу Российской Федерации по инициативе депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия», внесен законопроект, который, на наш взгляд, можно приветствовать в силу его гуманного характера и человечности.

Его основная идея состоит в том, что люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишиться средств к существованию даже при наличии множества долгов, а потому предложено правило, согласно которому кредиторы не смогут забирать у должника так называемый гарантированный прожиточный минимум на жизнь.

Напомним, что прожиточный минимум сегодня равен МРОТ, а это – 12.130 рублей.

- О правах кредиторов авторы документа также не забыли, предусмотрев в нем специальные положения, определяющие порядок взыскания средств с должника, доходы которого не превышают размер прожиточного минимума. Предложено активизировать механизм межведомственного взаимодействия приставов-исполнителей с кредитными организациями, государственной автомобильной инспекцией, налоговыми органами на предмет контроля имущества должника с периодическим обновлением информации.

Для того, чтобы механизм заработал, предполагается внесение соответствующих изменений в ряд ключевых законодательных актов, таких как Трудовой кодекс, Закон «Об исполнительном производстве», «О страховых пенсиях» и др., - поясняет Шевченко Геннадий, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.