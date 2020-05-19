2020-06-01T11:37:50+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС считают, что неприкосновенный прожиточный минимум для должника – возможная реальность

Напомним, что прожиточный минимум сегодня равен МРОТ, а это – 12.130 рублей
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В Государственную Думу Российской Федерации по инициативе депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия», внесен законопроект, который, на наш взгляд, можно приветствовать в силу его гуманного характера и человечности.

Его основная идея состоит в том, что люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишиться средств к существованию даже при наличии множества долгов, а потому предложено правило, согласно которому кредиторы не смогут забирать у должника так называемый гарантированный прожиточный минимум на жизнь.

Напомним, что прожиточный минимум сегодня равен МРОТ, а это – 12.130 рублей.

- О правах кредиторов авторы документа также не забыли, предусмотрев в нем специальные положения, определяющие порядок взыскания средств с должника, доходы которого не превышают размер прожиточного минимума. Предложено активизировать механизм межведомственного взаимодействия приставов-исполнителей с кредитными организациями, государственной автомобильной инспекцией, налоговыми органами на предмет контроля имущества должника с периодическим обновлением информации.

Для того, чтобы механизм заработал, предполагается внесение соответствующих изменений в ряд ключевых законодательных актов, таких как Трудовой кодекс, Закон «Об исполнительном производстве», «О страховых пенсиях» и др., - поясняет Шевченко Геннадий, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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