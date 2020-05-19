Экс-глава Дагестана готов пойти фельдшером в больницу для пациентов с COVID-19

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выразил готовность пойти работать фельдшером в больницу, перепрофилированную для больных COVID-19. Об этом политик сообщил в своём Instagram.

Причиной для таких высказываний стало плачевное положение региона. В Дагестане уже порядка 700 человек скончались от вирусной пневмонии, более 13 тысяч жителей находятся в больницах с тем же диагнозом.

— После общения президента Владимира Путина с Дагестаном вспомнилось, как в начале 2013 года у нас была крайне тяжёлая ситуация с бандитами, ворами и террористическими группировками. Нам с командой, при поддержке федеральной власти, удалось восстановить порядок. Так и сейчас необходимо отбросить всё и сплотиться в борьбе против коронавируса, как это было в 2013. Сегодня речь идёт о сохранении жизни каждого дагестанца, — пишет Абдулатипов.

По словам бывшего главы республики, он сейчас находится в Саудовской Аравии по долгу службы — в конце 2018 года президент назначил его спецпредставителем Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества. По собственным словам, Абдулатипов готов бросить всё и помогать своей малой родине.

— Если бы сегодня самолёты летали в Россию, я, как фельдшер, прилетел бы в родной Дагестан и боролся бы вместе с дагестанцами, с дагестанскими медиками. Призываю сплотиться в борьбе с короновирусом. Только вместе мы победим! — написал Рамзан Абдулатипов.

Напомним, политик занимал пост главы Дагестана с 2013 по 2017 год. Попросил об отставке из-за преклонного возраста. На высоком посту Абдулатипова сменил Владимир Васильев.