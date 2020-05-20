2020-06-01T11:42:10+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали об отказе Минфина России продлевать режим ЕНВД

Предложение министерства более неактуально, срок действия ЕНВД истекает с 2021 года
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД. Власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход для индивидуальных предпринимателей еще на один год, сообщил Минфин.

Предложение министерства более неактуально, срок действия ЕНВД истекает с 2021 года.

- С наступлением 2021 года в России перестанет действовать режим ЕНВД для индивидуальных предпринимателей, хотя профессиональные сообщества считают, что переход на другие системы налогообложения приведет к массовому закрытию бизнеса и росту цен. В отдельных субъектах доля малого бизнеса, использующего ЕНВД, достигает 57-60%, а это значит, что отмена данного налогового режима вынудит часть предпринимателей либо «уйти в тень», либо закрыть бизнес.

Согласно опросам представителей МСП, только 8% из них сможет перейти на упрощенную систему налогообложения без каких-либо негативных последствий. Между тем, в условиях восстановления российской экономики, после отмены режима самоизоляции, предприниматели могли бы потратить свои доходы не на дополнительную выплату налогов, а на сохранение бизнеса и рабочих мест. Минфин руководствуется опытом Москвы, где ЕНВД отменен еще в 2012 году, и при переходе на альтернативные системы налогообложения были получены дополнительные средства в бюджет, однако сравнивать уровень и условия развития малого бизнеса в Москве и остальных регионах РФ нельзя, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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