Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне

В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом. В пресс-службе администрации и главы республики подтверждать информацию не стали, однако и опровержения не дали.

Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.

СМИ утверждают, что главу Чечни якобы доставили на частном самолёте в Москву, где госпитализировали в одно из медучреждений.

Тем временем директор ЧГТРК и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев в беседе со СМИ частично опроверг информацию. По его словам, глава республики лично управляет работой регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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