2020-05-25T10:28:06+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, что правительство поддержит регионы

Деньги направят на устранение последствий влияния короновируса на экономику регионов, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер по устранению распространения пандемии
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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На фоне сокращения доходности региональных бюджетов, Правительство РФ решило выделить дополнительные компенсационные средства для тех субъектов, поступление налоговых платежей в которых сократилось по сравнению с предыдущими периодами.

Указанные средства будут направлены на устранение последствий влияния короновируса на экономику регионов, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер по устранению распространения пандемии.

Также это позволит регионам выполнить указания Президента России в социальной сфере, касающиеся поддержки семей с детьми. Следует отметить, что в средства выделены только 56 регионам, доходная часть которых существенно снизилась.

Средства будут распределены в соответствии с первоочередными расходами регионов: так, к примеру, Хабаровский край получит 1,7 млрд. рублей, а Алтайский край – 450 млн. рублей.

- Следует отметить, что данные средства являются лишь превентивной мерой поддержки, так как общая выделенная сумма федеральных средств в среднем составляет годовой бюджет 2 средних регионов. На наш взгляд, большей результативностью обладает решение Правительства об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году и дробление задолженности на следующие 9 лет, - считает заведующая кафедрой Ставропольского филиала РАНХиГС Шмыгалева Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, что правительство поддержит регионы
Деньги направят на устранение последствий влияния короновируса на экономику регионов, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер по устранению распространения пандемии
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