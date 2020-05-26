Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: самоизоляцию продлили
Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: число инфицированных увеличилось. В республике обнаружили 786 зараженных, за день врачи зарегистрировали еще 26 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи вылечили 247 человек, четверо скончались.
Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 420 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (67), Абазинский (35), Хабезский (30), Прикубанский (33), Зеленчукский (34) и Адыге-Хабльский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.
Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 25 мая. Фото: оперштаб
- 394 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.
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Напомним, в Карачаево-Черкесии до конца мая действует режим самоизоляции. Кроме того, не утратило силу постановление о масочном режиме.
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Карта распространения коронавируса в СКФО
Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]
ИСТОЧНИК KP.RU
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