2020-05-25T22:10:08+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: самоизоляцию продлили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 26 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: число инфицированных увеличилось. В республике обнаружили 786 зараженных, за день врачи зарегистрировали еще 26 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи вылечили 247 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 420 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (67), Абазинский (35), Хабезский (30), Прикубанский (33), Зеленчукский (34) и Адыге-Хабльский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 25 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 25 мая. Фото: оперштаб

- 394 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Напомним, в Карачаево-Черкесии до конца мая действует режим самоизоляции. Кроме того, не утратило силу постановление о масочном режиме.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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