Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: самоизоляцию продлили

Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 мая 2020: число инфицированных увеличилось. В республике обнаружили 786 зараженных, за день врачи зарегистрировали еще 26 новых случаев заболевания. По сведениям оперативного штаба, врачи вылечили 247 человек, четверо скончались.

Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 420 человек. Следом расположились Усть-Джегутинский (91 житель), Малокарачаевский (67), Абазинский (35), Хабезский (30), Прикубанский (33), Зеленчукский (34) и Адыге-Хабльский (23) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии зараженных меньше 20. Карту распространения вируса в республике, подготовленную оперативным штабом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 25 мая. Фото: оперштаб

- 394 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии до конца мая действует режим самоизоляции. Кроме того, не утратило силу постановление о масочном режиме.

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