2020-05-25T22:10:08+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 26 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем о новых случаях заболеванияРассказываем о новых случаях заболеванияФото: Олег ЗОЛОТО
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: мы подготовили большой список городов и сел на основе данных регионального Роспотребнадзора. Публикуем соответствующий перечень населенных пунктов с числом инфицированных от 6 местных жителей на 26 мая 2020 года.

Ставрополь – 240

Пятигорск – 214

Невинномысск – 156

Кочубеевское – 83

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68

Кисловодск – 51

Ессентуки – 50

Левокумское – 45

Иноземцево – 45

Зеленокумск – 35

Степное (Степновский район) – 35

Буденновск – 32

Нефтекумск – 32

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Арзгир – 26

Георгиевск – 24

Иргаклы (Степновский район) – 21

Зольская (Кировский горокруг) – 21

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Минеральные воды – 18

Михайловск – 18

Благодарный – 17

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Ессентукская (Предгорный район) – 17

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16

Соломенское (Степновский район) – 16

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Архангельское (Буденновский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Новопавловск (Кировский горокруг) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Урожайное (Левокумский район) – 10

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Обильное (Георгиевский горокруг) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9

Александровское – 9

Юца (Предгорный район) – 8

Правокумское (Левокумский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Ясная Поляна – 6

Величаевское – 6

Всего, по данным оперативного штаба, 2011 (+79 за сутки) случаев заболевания коронавирусом. Включая 40 (+2) смертельных и 750 (+32) - закончившихся выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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