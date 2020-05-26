Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 мая 2020: число больных превысило 2 тысячи

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в городе 240 подтвержденных случаев заражения. В том числе 99 – выздоровлений и 7 смертей.

В регионе 2011 случаев заражения за все время, куда вошли уже 40 (+2 за сутки) летальных исходов и 750 (+32) выписанных пациентов.

Из хороших новостей. На Ставрополье более 4 тысяч корзин с необходимыми продуктами раздали нуждающимся 23 мая. Всего ставропольцам доставили 282 713 проднаборов.

Напомним, помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери и малообеспеченные пенсионеры. Тем временем, предприниматели получили налоговые льготы. Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рекомендуется по мере возможности оставаться дома, не забывать о масочном режиме и соблюдать методы социального дистанцирования.

Режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 года.

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