2020-05-25T22:14:45+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 мая 2020: число больных превысило 2 тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 26 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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Режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 годаРежим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в городе 240 подтвержденных случаев заражения. В том числе 99 – выздоровлений и 7 смертей.

В регионе 2011 случаев заражения за все время, куда вошли уже 40 (+2 за сутки) летальных исходов и 750 (+32) выписанных пациентов.

Из хороших новостей. На Ставрополье более 4 тысяч корзин с необходимыми продуктами раздали нуждающимся 23 мая. Всего ставропольцам доставили 282 713 проднаборов.

Напомним, помощь получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери и малообеспеченные пенсионеры. Тем временем, предприниматели получили налоговые льготы. Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рекомендуется по мере возможности оставаться дома, не забывать о масочном режиме и соблюдать методы социального дистанцирования.

Режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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