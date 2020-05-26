В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, что Минэк расширил господдержку пострадавшим фирмам

По последним данным, в России от введения ограничительных мер по борьбе с короновирусом пострадало около 1,5 млн. субъектов малого и среднего бизнеса. Правительством определен перечень из 11 наиболее пострадавших отраслей экономики, в которые направлены средства государственной поддержки.

Тем не менее, поступает огромное количество жалоб от предпринимателей, в которых говорится о невозможности получить компенсационные средства, так как они не могут доказать свою принадлежность к той или иной отрасли, или не могут доказать падение доходов, так как отчетность будет сформирована только к июлю.

Министерство экономического развития РФ предложило представителям бизнеса уточнить до 1 июля код своей основной деятельности для того, чтобы можно было войти в программу господдержки.

- Зачастую субъекты МСП при открытии заявляют 20-25 видов деятельности, и определить, по какому из них они получают наибольший доход, становится практически невозможно, поэтому и возникла необходимость определения основного вида деятельности, по которому бизнес может рассчитывать на государственную поддержку, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.