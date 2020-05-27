Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 27 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список с населенными пунктами региона, в которых наибольшее число жителей заболели COVID-19. Перечень городов и сел на 27 мая 2020 года:
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Ставрополь – 240
Пятигорск – 214
Невинномысск – 156
Кочубеевское – 83
Чернолесское (Новоселицкий район) – 68
Левокумское – 55 (+10)
Кисловодск – 51
Ессентуки – 50
Иноземцево – 45
Зеленокумск – 35
Степное (Степновский район) – 35
Буденновск – 32
Нефтекумск – 32
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Арзгир – 26
Георгиевск – 32 (+8)
Иргаклы (Степновский район) – 21
Зольская (Кировский горокруг) – 21
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Минеральные воды – 18
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 18 (+3)
Михайловск – 18
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Благодарный – 17
Ивановское (Кочубеевский район) – 17
Ессентукская (Предгорный район) – 17
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 17 (+1)
Соломенское (Степновский район) – 16
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Архангельское (Буденновский район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Новопавловск (Кировский горокруг) – 11
Урожайное (Левокумский район) – 11 (+1)
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10
Обильное (Георгиевский горокруг) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9
Александровское – 9
Юца (Предгорный район) – 8
Правокумское (Левокумский район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 6
Ясная Поляна – 6
Величаевское (Левокумский район) – 6
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