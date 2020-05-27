2020-05-26T22:45:23+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 мая 2020: в крае скончался 41 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 27 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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На Ставрополье до 31 мая действует режим самоизоляцииНа Ставрополье до 31 мая действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 27 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Ставропольском крае зарегистрировано 2086 случаев заболевания. Среди них - 189 детей. В тяжелом состоянии находятся 36 человек.

За прошедшие сутки в регионе скончался еще один пациент. Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 75 человек.

- Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, - подчеркнул глава края.

Тем временем, в Ставрополе на соблюдение масочного режима проверили почти 1200 магазинов и более 270 аптек. Выяснилось, что большинство организаций проявляют сознательность и понимание ситуации.

Из хороших новостей: на Ставрополье расширят поддержку малого и среднего бизнеса.

11 тысяч организаций обратились за отсрочками по уплате налогов. 330 предприятий получили беспроцентные займы на выплату зарплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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