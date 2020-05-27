В Ставропольском филиала РАНХиГС рассказали про онлайн-курсы на самоизоляции

В сложившейся, сложной обстановке, связанной c COVID-2019, многие были вынуждены достаточно продолжительное время находиться дома. Это и повлияло на использование свободного времени, в том числе и на самообразование

В первой половине мая спрос на образовательные онлайн-курсы вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Таковы подсчеты Qiwi, сделанные для «Известий», эту же тенденцию подтверждают представители образовательных ресурсов. Наряду, с самыми популярными направлениями для взрослых стали языки, тренинги по продажам, созданию бизнеса и личностному росту.

В сложившейся, сложной обстановке, связанной c COVID-2019, многие были вынуждены достаточно продолжительное время находиться дома. Это и повлияло на использование свободного времени, в том числе и на самообразование.

- Ставропольский филиал Академии при Президенте Российской Федерации предлагает ряд программ по дополнительному профессиональному образованию. Лица, прошедшие обучение по программам, получат диплом РАНХиГС о профессиональной переподготовке с присвоением соответствующей квалификации и права на ведение нового вида профессиональной деятельности.

Обучение осуществляется дистанционно, что позволит максимально использовать свободное от работы время, затратив на обучение минимальные денежные средства. Современный человек должен обладать определенным потенциалом профессионального и личностного развития. Образование – это как раз те крылья, которые позволят подняться на высокую интеллектуальную орбиту, - считает Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.