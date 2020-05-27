На Ставрополье почтовик добывал криптовалюту за счет компании
Предприимчивый экс-начальник Минераловодского филиала АО «Почта России» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, злоумышленник с сентября 2019 года установил и незаконно подключил к электросети в филиале АО «Почта России» компьютерное оборудование для добычи криптовалюты.
После этого на протяжении полугода он использовал это оборудование.
В результате незаконных действий подозреваемого по использованию электроэнергии и интернета организации управлению федеральной почтовой связи Ставрополья причинен ущерб более 30 тысяч рублей.
Сейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на окраине небольшого села Плиево в Назрановском районе Ингушетии полиция обнаружила гигантскую криптоферму. Более 1,5 тысяч видеокарт нелегально поглощали мегаватты энергии, принося своему владельцу реальную прибыль — ведь за электричество делец платить не собирался.
Всю ферму конфисковали. Теперь аппаратуру изучают следователи. В особенности специалистов интересуют записи видеокамер — по ним они надеются найти преступника.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Иначе говоря, кроме крупного штрафа, майнинговому королю из Ингушетии может грозить до 5 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU