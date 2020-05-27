2020-05-27T18:57:55+03:00
Общество

На Ставрополье почтовик добывал криптовалюту за счет компании

В результате незаконных действий подозреваемого почтовой связи Ставрополья причинен ущерб более 30 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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Сейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжаетсяСейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжаетсяФото: Иван МАКЕЕВ
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Предприимчивый экс-начальник Минераловодского филиала АО «Почта России» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, злоумышленник с сентября 2019 года установил и незаконно подключил к электросети в филиале АО «Почта России» компьютерное оборудование для добычи криптовалюты.

После этого на протяжении полугода он использовал это оборудование.

В результате незаконных действий подозреваемого по использованию электроэнергии и интернета организации управлению федеральной почтовой связи Ставрополья причинен ущерб более 30 тысяч рублей.

Сейчас следователь собирает необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на окраине небольшого села Плиево в Назрановском районе Ингушетии полиция обнаружила гигантскую криптоферму. Более 1,5 тысяч видеокарт нелегально поглощали мегаватты энергии, принося своему владельцу реальную прибыль — ведь за электричество делец платить не собирался.

Всю ферму конфисковали. Теперь аппаратуру изучают следователи. В особенности специалистов интересуют записи видеокамер — по ним они надеются найти преступника.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Иначе говоря, кроме крупного штрафа, майнинговому королю из Ингушетии может грозить до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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