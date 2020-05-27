Эксперт разъяснил, что делать владельцам животных с коронавирусом на Ставрополье

В России обнаружили первое домашнее животное, заболевшее коронавирусом - ей оказалась пятилетняя кошка. Что может стоить заражение питомца для его владельца - разъяснил "Комсомольской правде" заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

- На сегодняшний день нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку. Ни одного. [...] Я призываю все организации, которые проводят научные исследования о заражении животных новым коронавирусом, давать информацию очень осторожно, - сказал эксперт.

Исследователи уверяют, по словам Середы, что животное с COVID-19 - это "биологический тупик". Это лишь подтверждает, что заразиться от кошки или собаки нельзя. Об остальных животных ничего конкретного не известно - прецедентов не было.

- Я хочу заверить всех владельцев домашних животных, что на сегодняшний день причин для беспокойства не существует. Люди, радуйтесь тому, что вы живете, что рядом с вами есть ваши прекрасные питомцы. Любите их, вот и все! - заключил Середа.