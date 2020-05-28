2020-05-27T21:35:23+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 28 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем о числе инфицированныхРассказываем о числе инфицированныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: жители каких городов и сел заболели COVID-19. "КП" подготовила список с населенными пунктами региона на 28 мая, в которых у людей диагностировали коронавирус.

Ставрополь – 260

Пятигорск – 239

Невинномысск – 156

Кочубеевское – 88

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68

Ессентуки – 56

Левокумское – 55

Кисловодск – 54

Иноземцево – 45

Буденновск – 37

Зеленокумск – 36

Степное (Степновский район) – 35

Нефтекумск – 33

Арзгир – 31

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Георгиевск – 35

Минеральные воды – 24

Зольская (Кировский горокруг) – 24

Казьминское (Кочубеевский район) – 23

Иргаклы (Степновский район) – 21

Благодарный – 21

Михайловск – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 18

Ессентукская (Предгорный район) – 17

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 17

Соломенское (Степновский район) – 16

Новопавловск (Кировский горокруг) – 16

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Архангельское (Буденновский район) – 13

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 13

Урожайное (Левокумский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 11

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Обильное (Георгиевский горокруг) – 10

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Юца (Предгорный район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Александровское – 9

Правокумское (Левокумский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 6

Ясная Поляна – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

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ИСТОЧНИК KP.RU

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