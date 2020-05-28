Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 28 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: жители каких городов и сел заболели COVID-19. "КП" подготовила список с населенными пунктами региона на 28 мая, в которых у людей диагностировали коронавирус.
Ставрополь – 260
Пятигорск – 239
Невинномысск – 156
Кочубеевское – 88
Чернолесское (Новоселицкий район) – 68
Ессентуки – 56
Левокумское – 55
Кисловодск – 54
Иноземцево – 45
Буденновск – 37
Зеленокумск – 36
Степное (Степновский район) – 35
Нефтекумск – 33
Арзгир – 31
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Георгиевск – 35
Минеральные воды – 24
Зольская (Кировский горокруг) – 24
Казьминское (Кочубеевский район) – 23
Иргаклы (Степновский район) – 21
Благодарный – 21
Михайловск – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 19
Ивановское (Кочубеевский район) – 18
Ессентукская (Предгорный район) – 17
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 17
Соломенское (Степновский район) – 16
Новопавловск (Кировский горокруг) – 16
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Архангельское (Буденновский район) – 13
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 13
Урожайное (Левокумский район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 11
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Обильное (Георгиевский горокруг) – 10
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Юца (Предгорный район) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Александровское – 9
Правокумское (Левокумский район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Величаевское (Левокумский район) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 6
Ясная Поляна – 6
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6
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ИСТОЧНИК KP.RU