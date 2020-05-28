2020-05-27T22:16:12+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 мая 2020: средний возраст больных - 45 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 28 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 28 мая 2020: число зараженных возросло. В регионе обнаружили 856 больных, за сутки медики нашли еще 39 новый случаев инфицирования. По данным оперштаба, медики спасли 275 человек, четверо умерли.

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Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 462 человека. Следом расположились Усть-Джегутинский (100 жителей), Малокарачаевский (70), Абазинский (36), Хабезский (33), Прикубанский (39), Зеленчукский (38) и Адыге-Хабльский (24) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших менее 20. Карту распространения вируса в республике, опубликованную оперштабом и Минздравом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР на 27 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР на 27 мая. Фото: оперштаб

- 401 человек госпитализирован и получает лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

По данным Роспотребнадзора КЧР, средний возраст заболевших COVID-19 в республике - 45 лет.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в Карачаево-Черкесии до конца мая действует самоизоляция. Кроме того, местные жители обязаны носить медицинские маски в общественных местах.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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