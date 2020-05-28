2020-05-28T14:20:45+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Путин назвал новые данные по безработице в России

Президент потребовал у глав регионов отнестись с особым вниманием к проблеме поддержки наиболее пострадавшей части населения, так как в приоритете должно быть благополучие людей
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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По состоянию на 25 мая в России зарегистрировано около 1,9 млн. официальных безработных. По мнению Президента РФ, это вполне ожидаемая цифра, которая только по итогам апреля 2020 года увеличилась на 80%.

Кроме того, следует учитывать, что более 3 млн. человек, согласно официальной статистике, находится в отпуске без содержания или заняты не полностью, а значит, доходы данной категории граждан значительно сократились.

Президент потребовал у глав регионов отнестись с особым вниманием к проблеме поддержки наиболее пострадавшей части населения, так как в приоритете должно быть благополучие людей.

По оценкам независимых экспертов, реальное число безработных составляет около 4,5 млн. человек, так как некоторая часть населения официально не стоит на учете по безработице.

- Территориально, уровень безработицы в стране довольно различный. Так, в Чечне и Ингушетии, уровень безработицы составил 10-11%, наибольшая численность официально зарегистрированных безработных приходится на Москву и Московскую область. В июне прогнозируется снижение количества безработных, поскольку Президент потребовал разработать системную программу стабилизации рынка труда с помощью возврата в нормальный график работы отраслей, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер (гостиничный бизнес, туризм, транспортные перевозки), - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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