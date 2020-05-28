В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали о профессиональном развитии руководителей школ России
Более 11 000 руководителей школ практически из всех субъектов Российской Федерации уже зарегистрировались на официальном сайте масштабного проекта «Цифровая трансформация школы» для обучения по программе «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации».
Проект включает в себя четыре логически связанные программы, три из которых будут проведены в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru, а финальная пройдет очно в одиннадцати городах в разных субъектах РФ.
Директора школ Северо-Кавказского федерального округа финальное обучение пройдут на базе Ставропольского филиала РАНХиГС.
Более 50 спикеров и экспертов проекта - ведущие ученые и эксперты, директора и педагоги школ, представители органов управления образованием, лидеры образовательных проектов, авторы образовательных практик, разработали для участников актуальные теоретические материалы и практические задания. Ключевым элементом станет проектирование цифровой трансформации школ участников и активные профессиональные коммуникации.
- В современных условиях возникает необходимость перехода от традиционной школы к цифровой, а это предполагает цифровую трансформацию школьного образования на всех его ступенях. Цифровая трансформация предполагает преобразования не только образовательных услуг, но и структуры школы и её развития, включая работу не только с учащимися, но и их родителями, - считает Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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