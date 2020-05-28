2020-05-28T15:03:51+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали о профессиональном развитии руководителей школ России

Директора школ Северо-Кавказского федерального округа финальное обучение пройдут на базе Ставропольского филиала РАНХиГС
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Более 11 000 руководителей школ практически из всех субъектов Российской Федерации уже зарегистрировались на официальном сайте масштабного проекта «Цифровая трансформация школы» для обучения по программе «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации».

Проект включает в себя четыре логически связанные программы, три из которых будут проведены в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru, а финальная пройдет очно в одиннадцати городах в разных субъектах РФ.

Директора школ Северо-Кавказского федерального округа финальное обучение пройдут на базе Ставропольского филиала РАНХиГС.

Более 50 спикеров и экспертов проекта - ведущие ученые и эксперты, директора и педагоги школ, представители органов управления образованием, лидеры образовательных проектов, авторы образовательных практик, разработали для участников актуальные теоретические материалы и практические задания. Ключевым элементом станет проектирование цифровой трансформации школ участников и активные профессиональные коммуникации.

- В современных условиях возникает необходимость перехода от традиционной школы к цифровой, а это предполагает цифровую трансформацию школьного образования на всех его ступенях. Цифровая трансформация предполагает преобразования не только образовательных услуг, но и структуры школы и её развития, включая работу не только с учащимися, но и их родителями, - считает Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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