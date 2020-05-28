Дума Ставрополья заслушала отчет губернатора

В Думе Ставропольского края с ежегодным отчётом о результатах деятельности регионального правительства выступил глава региона Владимир Владимиров. Он также представил законодателям послание с планом развития Ставрополья на ближайшее время.

Глава региона отметил, что созданная за последние пять лет экономическая и социальная база края устояла перед кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В связи с возникшей ситуацией будет пересмотрено многое в работе правительства. Говоря о показателях, достигнутых в 2019 году, губернатор отметил рост валового регионального продукта края, который составил 775 миллиардов рублей. В его структуре 20,2 процента занимает промышленность, затем - торговля и сельское хозяйство.

В 2019 году объем инвестиций в экономику Ставрополья вырос на 7 процентов и составил 180 миллиардов рублей. Этот показатель превысил среднероссийский. Активно в 2019 году развивался рынок строительства жилья. В сравнении с 2018 годом объем введенных в эксплуатацию жилых объектов увеличился на 23 процента и составил 1 млн. 146 тыс. кв. м. Параллельно с этим велась большая работа по формированию современной городской среды. Были благоустроены 42 общественных и 76 дворовых территорий.

Глава Ставрополья подробно остановился и на том, как край будет справляться с последствиями распространения коронавируса. По его словам, в ближайшее время усилия всех органов власти будут направлены на минимизацию потерь, обусловленных пандемией, и на стабилизацию общей ситуации на Ставрополье. В связи с этим резервный фонд правительства увеличивается до 1,7 млрд рублей.

Своевременная помощь оказана и федеральным центром. Регион уже получил и значительные средства из бюджета страны, которые будут направлены на помощь медикам, развитие краевого здравоохранения и поддержку бизнеса.

Говоря о будущем, Владимир Владимиров подчеркнул, что в числе приоритетов стратегического развития региона - поддержка региональной экономики и промышленности в новых условиях, работа над ростом инвестиций, дальнейшая модернизация здравоохранения, увеличение роли волонтёрских организаций, запуск работы санаторно-курортного комплекса с учётом эпидемиологической ситуации и жёстких ограничений.

Предстоит и большая работа с региональным бюджетом, который в этом году из-за коронавируса и снижения деловой активности может потерять около 11 млрд рублей. Принято решение, что 2021 год станет Годом здравоохранения. Борьба с коронавирусом ещё раз продемонстрировала важность работы медработников. Глава края поблагодарил всех, кто задействован в борьбе с новой инфекцией, за самоотверженность и преданность профессии.

Высказал губернатор и слова признательности депутатам Думы Ставропольского края за участие в принятии оперативных решений и поддержку инициатив регионального правительства.

В свою очередь, председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов подчеркнул, что между исполнительной и законодательной властью в крае налажено взаимодействие, которое позволяет быстро принимать необходимые решения на благо земляков.

- У нас всех сегодня задача одна - сохранить стабильность в регионе и не допустить ухудшения качества жизни ставропольцев. Несмотря ни на что, у Ставропольского края большой потенциал. И мы приложим все усилия, чтобы перед жителями края были исполнены все социальные обязательства в полном объеме, - сказал спикер.

В ходе заседания Думы были приняты поправки в закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. Перераспределение средств краевой казны по ряду отраслей обосновано текущей экономической и эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. С учетом изменений объем доходов краевого бюджета на 2020 год составит 122 миллиарда 482 миллионов рублей, а расходов -131 миллиард 908 миллионов рублей.

Как отмечалось в ходе заседания, основной финансовый документ края по-прежнему остается социально ориентированным. Все обязательства перед жителями Ставрополья будут выполнены.

Также депутаты поддержали законопроект об установлении налогового режима для самозанятых. Ставропольский край вошел в перечень регионов-участников эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он предоставит самозанятым гражданам возможность легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными затратами.

Например, в случае перехода на уплату налога на профессиональный доход самозанятые жители края станут отчислять 4 процента от полученного дохода вместо 13 процентов. При этом можно будет обойтись без ведения отчетности и использования контрольно-кассовой техники.

Одобрили парламентарии и законопроект, вносящий корректировки в краевое избирательное законодательство. Документ расширяет порядок применения видов избирательных систем на муниципальных выборах. В частности, если численность депутатов представительного органа более 15 человек, то появляется возможность проводить выборы также и по смешанной системе, где часть депутатов избирается по партийным спискам. В этом случае вид избирательной системы будет определён уставом муниципального образования.

Были приняты законы «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2019 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2019 год».

В ходе заседания законодатели одобрили предложенные профильным комитетом Думы кандидатуры для назначения представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей Ставропольского края, а также рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Назаренко. Причиной решения послужило то, что парламентарий не предоставил в установленный срок сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Тем самым он нарушил требования федерального и краевого законодательства.