Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 29 мая 2020: в крае умерли 43 пациента

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 мая 2020: число больных, выздоровевших и скончавшихся.

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Ставропольском крае зарегистрировано 2238 случаев заболевания. Среди них - 201 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 34 человека.

Во время ежегодного послания губернатор Ставрополья заявил, что созданная за последние 5 лет экономическая и социальная база устояла при столь серьёзном кризисе.

Потери значительны, но эпидемия не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере края.

По его словам, одним из последствий пандемии стала приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнительные расходы на борьбу с распространением болезни.

Так, по прогнозу, региональная казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. Владимир Владимиров сообщил, что в целом, это около 20% бюджета.