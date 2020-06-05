Ставропольцам рассказали, как противостоять финансовым мошенникам

Пандемия коронавируса, к сожалению, оказалась благодатной почвой для активизации охотников за чужими деньгами. Звонки с незнакомых номеров, «письма счастья», объявления о продаже чудодейственных медицинских гаджетов, обещания о списании долгов - все это было и ранее. Но с поправкой на эпидемию содержание теперь осовременено.

А среди новых придумок - сайты фиктивных кадровых агентств, предлагающих трудоустройство на удалённом режиме за плату, сценарии с возвратом НДС, в котором жертвы сами переводят деньги преступникам, выполняя по указке последних операций на своих счетах. Также выманиваются деньги через предложения пройти тест на коронавирус или получить консультацию авторитетного медика и т. д.

- Почему мошенникам удается обманывать и почему меры по предотвращению обмана запаздывают? Нужно помнить, что злоумышленники используют текущую ситуацию и то, о чем говорят в новостях, - говорит координатор программы повышения финграмотности в Ставропольском крае Надежда Герасименко. - Вот и получается, что часть информации мошенников или достоверна, или на слуху обывателей.

С точки зрения психологии в том, что именно сейчас увеличилось количество мошенников, также нет ничего удивительного. Стресс, новые правила жизни, напряженный информационный фон, срыв планов - все это приводит к тому, что у многих людей не остается сил к критическому восприятию предложений, объясняет ставропольский психолог, член Международной ассоциации практической психологии Лилия Богуцкая.

-Тревога - одна из самых трудно переносимых для человека отрицательных эмоций. Чувство возникает при столкновении с чем-то неизвестным и потенциально угрожающим, - рассказывает она. - А инфопространство лишь усиливает эти ощущения, доводя некоторых людей до паники и как следствие - ими совершаются необдуманные поступки. В основе их действий лежит утрата способностей для критики и контроля, утрата самообладания.

Что советуют психологи? Во-первых, настроиться на то, что в сложный период нужно не бежать от мыслей о собственных проблемах, а проговорить их и свои чувства. Может, даже продумать план действий для решения трудностей. Это позволит не отключать способность мыслить.

- Во-вторых, при принятии решений, особенно финансовых - и вроде бы крайне выгодных предложениях - обязательно нужно брать паузу, хотя бы не меньше 15 минут, а лучше сутки, советует Л. Богуцкая. - Это позволит спокойно подумать, ответить себе на вопросы «а на самом ли деле мне это нужно? насколько это реально?.

А еще лучше не ограничиваться только своим мнением и спросить совета, привлечь к обсуждению еще одного человека, который поможет критически взглянуть на ситуацию и не принимать необдуманного решения.

Совет для пожилых людей, которые, по мнению психолога, не всегда понимают нюансы действия преступников.

- Не будет лишним прямо на холодильник или на зеркало в коридоре повесить напоминание «в случае каких-то предложений или заманчивых скидок позвони, посоветуйся». Это действует гораздо эффективнее словесных напоминаний, - утверждает Л. Богуцкая.

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