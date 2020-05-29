2020-05-28T22:51:42+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 29 мая 2020: плюс 80

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 29 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 29 мая 2020: число заболевших увеличилось. Согласно сведениям оперштаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 2238 случаев инфицирования: за день врачи COVID-19 нашли еще у 80 человек. В тяжелом состоянии находятся 34 пациента, 192 - в средней степени тяжести. Среди больных 201 ребенка.

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43 жителя Ставрополья скончались. Это 1,9 процента от общего количества случаев заражения, передает федеральный оперативный штаб. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 28 мая, больше всего смертей в Ставрополе (восемь умерших), Пятигорске, Кочубеевском районе (оба - по шесть), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 920 пациентов, или 41,1 процента от общего числа случаев.

Коронавирус обнаружили во всех территориях Ставрополья. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно посмотреть по ссылке.

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Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- К сожалению, мы видим, что число летальных исходов пока растёт. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску своё здоровье, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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