Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 мая 2020: новый район со 100 больными

Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 мая 2020: пациентов стало больше. В регионе нашли 951 заболевших, за сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 56 человек. Согласно сведениям оперативного штаба, медики вылечили 290 человек, пятеро скончались.

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Более всего зараженных обнаружили в Черкесске - 482 человека. Следом идут Усть-Джегутинский (103 жителя), Малокарачаевский (106), Прикубанский (46), Зеленчукский (54), Абазинский (38), Хабезский (36) и Адыге-Хабльский (27) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших менее 20. Карту распространения COVID-19 в республике, опубликованную оперштабом и Минздравом, мы публикуем ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР на 28 мая. Фото: оперштаб

- 442 человека госпитализирован и получает лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперативного штаба.

Согласно статистике Роспотребнадзора Карачаево-Черкесской Республики, средний возраст заболевших COVID-19 в регионе - 45 лет.

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Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Напомним, в республике до сих пор действует самоизоляция. Помимо этого, местные жители должны носить медицинские маски в общественных местах.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

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