2020-05-29T13:05:44+03:00
Общество

Постановление губернатора Владимира Владимирова о режиме самоизоляции: полный текст

Приводим полный текст постановления губернатора Владимира Владимирова о продлении режима самоизоляции в Ставропольском крае
Ася АСРЯН
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В регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииВ регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N2 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 мая 2020 года N2 З 16 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

N2 178, от 10 мая 2020 г. N2 188, от 15 мая 2020 г. N2 204, от 19 мая 2020 г. N2 211, от 20 мая 2020 г. NQ 212 и от 22 мая 2020 г. N2 215) (далее — постановление Губернатора Ставропольского края).

которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. .N9 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»

«20.2. Совместно с руководителями санаторно-курортных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2020 02/9876-2020-23.».

ИСТОЧНИК KP.RU

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