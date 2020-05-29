В Ставропольском филиале РАНХиГС прокомментировали послание губернатора к Думе края

28 мая губернатор края Владимир Владимиров обратился с посланием к Думе Ставропольского края. Данное послание - это отчет главы региона за 2019 год и определение задач на перспективу.

Особо обращает на себя внимание конкретика и энергия, обозначенная губернатором в четких цифрах, задачах и сроках. Владимиров В.В. абсолютно справедливо отметил, что созданная за последние пять лет экономическая и социальная база края устояла перед кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Одна из основных задач, поставленных губернатором — помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Одним из положительных моментом послания стало то, что в приоритете у краевых властей являются меры по поддержке малого бизнеса. Также важным представляется тот факт, что Ставропольский край остается на ведущих позициях в стране по целому ряду направлений, и это безусловно результат работы губернатора и его управленческой команды.

Главное в послании губернатора то, что все социальные обязательства перед населением такие как, меры социальной поддержки, оплата труда врачей, социальных работников, учителей и других работников организаций бюджетной сферы будут сохранены в полном объёме. В условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции — это очень важно, — прокомментировала Перепадя Ольга, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.