Коронавирус в Дагестане, последние новости на 31 мая 2020: 5% зараженных скончались от COVID-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 31 мая 2020: количество летальных исходов продолжает расти. Почти 5% (4,6%) всех зараженных скончались от COVID-19. Темпы роста крайне высокие — при 120 заболевших за сутки, порядка 20 человек умирает за тот же промежуток времени.

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По данным на утро 31 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражены 4830 человек. Дневной прирост — 126 пациентов. При этом 10 человек вылечились. Всего выписанных — 4422.

Число смертей продолжает расти. 29 мая был зафиксирован печальнейший антирекорд — 50 летальных исходов за сутки. 30 числа эта цифра меньше — 25 скончавшихся. Всего в регионе от коронавируса умерло 226 жителей.

Отметим, что в пресс-службе Минздрава республики отметили — с 21 мая в статистику попадают все летальные случаи, в том числе и смерти от вирусной пневмонии. До этого момента от неё скончалось ещё порядка 700 человек.

Глава Дагестана Владимир Васильев считает, что пик заболеваемости в регионе пройден. Он заявил, что самый страшный удар болезни уже позади и теперь регион будет постепенно выходить из трудной ситуации. Однако снимать режим самоизоляции пока рано. Вопрос будет актуален много позже.

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