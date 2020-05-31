2020-05-31T01:57:14+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 31 мая 2020: 5% зараженных скончались от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 31 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 31 мая 2020: количество летальных исходов продолжает расти. Почти 5% (4,6%) всех зараженных скончались от COVID-19. Темпы роста крайне высокие — при 120 заболевших за сутки, порядка 20 человек умирает за тот же промежуток времени.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония

00:00
00:00

По данным на утро 31 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заражены 4830 человек. Дневной прирост — 126 пациентов. При этом 10 человек вылечились. Всего выписанных — 4422.

Число смертей продолжает расти. 29 мая был зафиксирован печальнейший антирекорд — 50 летальных исходов за сутки. 30 числа эта цифра меньше — 25 скончавшихся. Всего в регионе от коронавируса умерло 226 жителей.

Отметим, что в пресс-службе Минздрава республики отметили — с 21 мая в статистику попадают все летальные случаи, в том числе и смерти от вирусной пневмонии. До этого момента от неё скончалось ещё порядка 700 человек.

Глава Дагестана Владимир Васильев считает, что пик заболеваемости в регионе пройден. Он заявил, что самый страшный удар болезни уже позади и теперь регион будет постепенно выходить из трудной ситуации. Однако снимать режим самоизоляции пока рано. Вопрос будет актуален много позже.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Мы ваша вышка сожгем»: в Дагестане продолжается война против 5G

В Дагестане вспышка коронавируса оказалась страшнее, чем в большинстве российских регионов. Сначала жители не верили в существование болезни, считая новости обманом, ради какого-то тайного заговора (подробности).

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Дагестане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье призывников проверяют на коронавирусную инфекцию
Опубликовано видео с места уничтожения боевиков в Ингушетии
Активная часть спецоперации в Ингушетии завершена — источник
Ставрополь проводит весну концертами с доставкой на дом
Чеченское чудо: 100-летняя долгожительница вылечилась от коронавируса
Роддом Буденновска закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Ставрополец поссорился с отцом и сломал нос полицейскому
Глушаков может покинуть «Ахмат» по окончании сезона
84 человека заболели коронавирусом за сутки на Ставрополье
Из-за пылевого занавеса на Ставрополье произошло смертельное ДТП
На Ставрополье решают судьбу выпускных в школах
В КЧР могли втрое занизить число заболевших коронавирусом
На Ставрополье в ДТП пострадали пять человек, один погиб
На Ставрополье запустили первые ветрогенераторы
На Ставрополье заведующая детского сада незаконно получила деньги
На Ставрополье началась подготовка к параду Победы
В Ставрополе длинная змея выползла в люди
На Ставрополье выпускают до 100 тысяч масок в сутки
В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде
На Ставрополье более 115 тыс семей с детьми получают соцвыплаты
В Ставрополе магазин завысил цены на хлеб и гречневую крупу
В Черкесске поймали объявленного в розыск фигуранта дела
В Пятигорске на крупного чиновника администрации завели дело