2020-05-31T01:56:57+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 31 мая 2020: 39 пациентов в критическом состоянии

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 31 мая 2020 года
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 31 мая 2020: темпы роста числа зараженных медленно увеличиваются. В последние дни средний показатель находится в районе 80 инфицированных в сутки. Так, по данным на 31 мая число заболевших выросло на 84 человека.

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Всего на Ставрополье 2404 человека заразились коронавирусом. По сведениям, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, 39 пациентов находятся в критическом состоянии. Ещё 224 человека в состоянии средней тяжести. Чуть меньше 10% зараженных — дети. Их в больницах 213.

К несчастью, в крае зафиксировано уже 46 летальных исходов. За последние 24 часа от коронавируса скончался ещё один пациент. По данным Роспотребнадзора, по числу смертей антилидером стала краевая столица — здесь их 9. На втором месте Кочубеевский район — 7 летальных исходов. Третью позицию занимает Пятигорск — 6 скончавшихся.

На утро 31 мая 43,3% заболевших уже выписались. За последние сутки эта цифра выросла ещё на 51 человека. Всего в регионе спасено 1042 пациента.

Пациенты с коронавирусом есть уже на всех территориях Ставрополья. Перечень городов и районов, где нашли COVID-19, можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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