Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 31 мая 2020: 39 человек в реанимации и продление самоизоляции

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 31 мая 2020: мы собрали актуальную информацию о распространении коронавируса на Ставрополье. Число заражённых, тяжелобольных, выздоровевших, а также количество летальных исходов — в материале «КП - Северный Кавказ».

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По информации на утро 31 мая коронавирус диагностирован у 2404 жителей Ставропольского края. Суточный прирост составил 84 человека. Отметим, что порядка 10% зараженных — дети. У 213 маленьких ставропольцев диагностирован ковид.

Уже больше тысячи жителей края перенесли коронавирус. 1042 человека выздоровели, суточный прирост — 51 человек. К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни людей. За сутки скончался ещё один пациент. Общее число летальных исходов — 46.

Режим самоизоляции в крае продолжают продлевать. В пятницу губернатор Владимиров, оценив ситуацию и проведя совещание с главным санитарным врачом края, принял решение продлить режим ещё на семь дней — до 7 июня. Все старые спецпропуски будут продлены автоматически.

И о приятном: жителей Ставрополя, несмотря на необходимость оставаться дома, ждет приятный сюрприз. В краевой столице в последний день весны будут организованы концерты с доставкой на дом. Как и где они будут проходить — в нашем материале.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).