2020-05-31T01:56:28+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 31 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: актуальная информация по населенным пунктам на 31 мая 2020 года.

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По последней информации, в регионе коронавирус диагностирован уже у 2404 человек. 46 пациентов скончались, 1042 — выздоровели.

«Комсомольская правда» продолжает следить за распространением вируса по населенным пунктам и районам края.

Ставрополь — 290

Пятигорск — 271

Невинномысск — 177

Кочубеевское — 90

Ессентуки — 71

Чернолесское — 70

Кисловодск — 63

Левокумское — 56

Буденновск — 41

Георгиевск — 41

Зеленокумск — 37

Нефтекумск — 35

Арзгир — 35

Степное — 35

Минеральные Воды — 29

Барсуковская — 27

Зольская — 27

Благодарный — 26

Казьминское — 25

Иргаклы — 23

Ессентукская — 21

Горячеводский — 20

Ачикулак — 20

Лысогорская — 20

Озек-Суат — 20

Ивановское — 18

Новпавловск — 17

Новопавловск — 17

Соломинское — 16

Архангельское — 15

Эдельбай — 14

Суворовская — 13

Урожайное — 12

Новозаведенное — 12

Грушевское — 11

Незлобная — 11

Свободы — 11

Юца — 11

Заветное — 10

Каясула — 10

Обильное — 10

Александровское — 9

Долиновка — 9

Краснокумское — 9

Правокумское — 8

Славенский — 7

Балахоновское — 7

Махмуд-Мектеб — 7

Тукуй-Мектеб — 7

Абдул-Газы — 7

Величаевское — 7

Железноводск — 7

Комсомолец — 7

Грачевка — 6

Крутобалковский — 6

Константиновское — 6

Светлоград — 6

Старомарьевка — 6

Дивное — 6

Петропавловское — 6

Спасское — 6

Прасковея — 6

Полыновский — 6

Курсавка — 6

Казинка — 6

Затеречный — 6

Солдато-Александровское — 6

Винсады — 6

Ясная Поляна — 6

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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