Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 31 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: актуальная информация по населенным пунктам на 31 мая 2020 года.
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По последней информации, в регионе коронавирус диагностирован уже у 2404 человек. 46 пациентов скончались, 1042 — выздоровели.
«Комсомольская правда» продолжает следить за распространением вируса по населенным пунктам и районам края.
Ставрополь — 290
Пятигорск — 271
Невинномысск — 177
Кочубеевское — 90
Ессентуки — 71
Чернолесское — 70
Кисловодск — 63
Левокумское — 56
Буденновск — 41
Георгиевск — 41
Зеленокумск — 37
Нефтекумск — 35
Арзгир — 35
Степное — 35
Минеральные Воды — 29
Барсуковская — 27
Зольская — 27
Благодарный — 26
Казьминское — 25
Иргаклы — 23
Ессентукская — 21
Горячеводский — 20
Ачикулак — 20
Лысогорская — 20
Озек-Суат — 20
Ивановское — 18
Новпавловск — 17
Новопавловск — 17
Соломинское — 16
Архангельское — 15
Эдельбай — 14
Суворовская — 13
Урожайное — 12
Новозаведенное — 12
Грушевское — 11
Незлобная — 11
Свободы — 11
Юца — 11
Заветное — 10
Каясула — 10
Обильное — 10
Александровское — 9
Долиновка — 9
Краснокумское — 9
Правокумское — 8
Славенский — 7
Балахоновское — 7
Махмуд-Мектеб — 7
Тукуй-Мектеб — 7
Абдул-Газы — 7
Величаевское — 7
Железноводск — 7
Комсомолец — 7
Грачевка — 6
Крутобалковский — 6
Константиновское — 6
Светлоград — 6
Старомарьевка — 6
Дивное — 6
Петропавловское — 6
Спасское — 6
Прасковея — 6
Полыновский — 6
Курсавка — 6
Казинка — 6
Затеречный — 6
Солдато-Александровское — 6
Винсады — 6
Ясная Поляна — 6
КСТАТИ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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