Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 июня 2020: умерших больше 40

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае. Количество заражённых, тяжелых и выздоровевших пациентов, а также число смертей — в материале «КП - Северный Кавказ».

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

По сведениям на утро 1 июня коронавирус диагностировали у 2485 жителей Ставропольского края. За сутки врачи инфекцию нашли еще у 81 человека. Отметим, что среди зараженных 219 детей.

Согласно официальным данным Роспотребнадзора, 1067 человек выздоровели, за сутки выписали 19 человек. К несчастью, болезнь все так же уносит жизни людей. Суммарное число летальных исходов — 46.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

Режим самоизоляции в крае продлили. В пятницу губернатор Владимир Владимиров из соображений безопасности и рекомендаций главных санитарных врачей Ставрополья решил продлить режим ещё на семь дней — до 7 июня. Во всех специальных пропусках автоматически увеличивают срок действия.

И о хорошем: для жителей Ставрополя организуют концерты на дому. Как и где они будут проходить — в нашем материале.

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).