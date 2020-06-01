Коронавирус в Дагестане, последние новости на 1 июня 2020: смертей больше 230

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 1 июня 2020: число смертей растет. Почти 5% (4,6%) всех зараженных скончались от COVID-19. Темпы роста крайне высокие: так, 29 мая зарегистрировали 50 смертей. Всего в республике от коронавируса скончались 235 человек.

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Согласно сводке на утро 1 июня 2020 года COVID-19 в Дагестане заражены 4995 человек. Суточный прирост — 125 пациентов. Пять человек за день выписали. Всего выписанных — 4427.

В пресс-службе Минздрава Дагестана такой большой рост числа смертей — с 21 мая в статистику попадают все летальные случаи, в том числе и смерти от вирусной пневмонии. До этого от неё умерли больше 700 человек.

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Власти Республики Дагестан полагают, что регион прошел пик заболеваемости. Владимир Васильев заявил, что самый страшный удар болезни уже позади и теперь регион будет поэтапно выходить из тяжелой ситуации. До снятия режимов самоизоляции и повышенной готовности еще далеко.

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