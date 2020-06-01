Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: актуальная информация по населенным пунктам на 1 июня 2020 года.
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Согласно последней информации регионального управления Роспотребнадзора, в крае коронавирус диагностировали уже у 2485 человек. 46 пациентов умерли, 1067 — выписаны с выздоровлением.
«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за распространением вируса по районам Ставрополья.
Ставрополь — 295
Пятигорск — 283
Невинномысск — 177
Кочубеевское — 90
Ессентуки — 78
Чернолесское — 70
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Кисловодск — 63
Левокумское — 62
Буденновск — 41
Георгиевск — 43
Зеленокумск — 37
Арзгир — 37
Нефтекумск — 36
Степное — 35
Минеральные Воды — 31
Благодарный — 29
Барсуковская — 27
Зольская — 27
Иргаклы — 27
Казьминское — 25
Ессентукская — 22
Лысогорская — 22
Ачикулак — 21
Горячеводский — 20
Озек-Суат — 20
Ивановское — 18
Новопавловск — 17
Новопавловск — 17
Соломенское — 16
Архангельское — 15
Эдельбай — 16
Суворовская — 15
Урожайное — 12
Новозаведенное — 12
Грушевское — 11
Незлобная — 11
Свободы — 11
Юца — 11
Обильное — 11
Заветное — 10
Каясула — 10
Железноводск — 9
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Александровское — 9
Долиновка — 9
Краснокумское — 9
Правокумское (Левокумский район) — 8
Славенский — 7
Балахоновское — 7
Махмуд-Мектеб — 7
Тукуй-Мектеб — 7
Абдул-Газы — 7
Величаевское — 7
Комсомолец — 7
Крутобалковский — 6
Константиновское — 6
Светлоград — 6
Старомарьевка — 6
Дивное — 6
Петропавловское — 6
Спасское — 6
Прасковея — 6
Полыновский — 6
Курсавка — 6
Казинка — 6
Затеречный — 6
Солдато-Александровское — 6
Винсады — 6
Ясная Поляна — 6
КСТАТИ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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