2020-05-31T19:08:40+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 1 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алена МАРТЫНОВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: актуальная информация по населенным пунктам на 1 июня 2020 года.

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Согласно последней информации регионального управления Роспотребнадзора, в крае коронавирус диагностировали уже у 2485 человек. 46 пациентов умерли, 1067 — выписаны с выздоровлением.

«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за распространением вируса по районам Ставрополья.

Ставрополь — 295

Пятигорск — 283

Невинномысск — 177

Кочубеевское — 90

Ессентуки — 78

Чернолесское — 70

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Кисловодск — 63

Левокумское — 62

Буденновск — 41

Георгиевск — 43

Зеленокумск — 37

Арзгир — 37

Нефтекумск — 36

Степное — 35

Минеральные Воды — 31

Благодарный — 29

Барсуковская — 27

Зольская — 27

Иргаклы — 27

Казьминское — 25

Ессентукская — 22

Лысогорская — 22

Ачикулак — 21

Горячеводский — 20

Озек-Суат — 20

Ивановское — 18

Новопавловск — 17

Новопавловск — 17

Соломенское — 16

Архангельское — 15

Эдельбай — 16

Суворовская — 15

Урожайное — 12

Новозаведенное — 12

Грушевское — 11

Незлобная — 11

Свободы — 11

Юца — 11

Обильное — 11

Заветное — 10

Каясула — 10

Железноводск — 9

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Александровское — 9

Долиновка — 9

Краснокумское — 9

Правокумское (Левокумский район) — 8

Славенский — 7

Балахоновское — 7

Махмуд-Мектеб — 7

Тукуй-Мектеб — 7

Абдул-Газы — 7

Величаевское — 7

Комсомолец — 7

Крутобалковский — 6

Константиновское — 6

Светлоград — 6

Старомарьевка — 6

Дивное — 6

Петропавловское — 6

Спасское — 6

Прасковея — 6

Полыновский — 6

Курсавка — 6

Казинка — 6

Затеречный — 6

Солдато-Александровское — 6

Винсады — 6

Ясная Поляна — 6

КСТАТИ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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