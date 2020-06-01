Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 1 июня 2020: заболевших детей больше 200

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 1 июня 2020: число заболевших выросло. По информации оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 2485 случаев инфицирования: за день медики COVID-19 диагностировали еще 81 пациента. В тяжелом состоянии остаются 28 человек, 220 - в средней степени тяжести. Среди зараженных есть дети, их - 219.

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46 жителей Ставрополья скончались. Это 1,9 процента от общего количества инфицированных, передает федеральный оперштаб. Как гласит статистика регионального управления Роспотребнадзора на 31 мая, больше всего смертей в Ставрополе (девять умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (шесть), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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От COVID-19 спасли 1067 пациента, или 42,9 процента от общего числа случаев. "Активных" больных - 1372 человека, или 55,2 процента.

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Коронавирус нашли во всех территориях Ставрополья. Перечень городов и районов, где нашли COVID-19, можно посмотреть по ссылке.

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