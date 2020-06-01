Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 июня 2020: Москва проверит статистику

Коронавирус в КЧР, последние новости на 1 июня 2020: официальную статистику, возможно, занижали. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", число зараженных может быть втрое выше. Ситуацию расследует республиканский Роспотребнадзор, проверки уже проводят в Карачаевском, Хабезском и Абазинском районах. Кроме того, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, взял инцидент на личный контроль. Сколько больных на самом деле - нельзя предположить. Реальные цифры скажут после разбирательств.

Однако мы публикуем единственные официальные данные по коронавирусу в КЧР. Сейчас, по утренним данным оперштаба, в регионе отыскали 1067 заболевших, за сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 62 человек. Медики выписали 308 пациентов, пятеро умерли.

Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего зараженных, по сведениям на 30 мая, обнаружили в Черкесске - 492 человека. Следом идут Малокарачаевский (108), Усть-Джегутинский (103 жителя), Зеленчукский (62), Прикубанский (51), Адыге-Хабльский (39,) Абазинский (38), Хабезский (36) и Ногайский (29) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 25.

Госпитализирован 541 пациент. Остальные проходят лечение на дому.

Черкесск может остаться без "Скорой помощи". Сорок сотрудников подали заявления об уходе, примерно столько же - находятся на самоизоляции из-за заражения COVID-19. Причина тому и другому - плохие условия труда и невыплата помощи медикам. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" разобрался в ситуации.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

СКАНДАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

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Черкесск лишится экстренной помощи из-за лжи начальства прокурору [эксклюзив kp.ru]

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]