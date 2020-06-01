2020-06-01T13:09:41+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: в России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

Доступ к кредитам со ставкой в размере 2 %, могут также получить и социально ориентированные некоммерческие организации
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Одним из мероприятий по поддержке отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии короновируса, стало предложение Владимира Путина о предоставлении субъектам бизнеса льготных займов.

Доступ к кредитам со ставкой в размере 2 %, могут также получить и социально ориентированные некоммерческие организации.

Несмотря на достаточно небольшую сумму кредитования (в размере 1 МРОТ на одного работника), условия по его предоставлению достаточно привлекательные.

Если работодатель сохраняет до апреля 2021 года 90% персонала организации, то при наступлении окончания срока кредитования, вся сумма основного долга и проценты по нему погашаются государством, то есть организация не возвращает ничего.

При сохранении до указанного срока 80% персонала организация возвращает только половину кредита.

- На данную меру поддержки Правительство РФ выделило 250 млрд. рублей и заключило необходимые договоры с 50 кредитными организациями. Представители Торгово-Промышленной палаты России контролируют доступность данной программы для предпринимателей, которые смогут полученные средства направить на решение своих первостепенных задач, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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