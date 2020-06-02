Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 2 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: в список собрали в города и села с наибольшим числом инфицированных COVID-19 в регионе.
На 2 июня цифры следующие:
Ставрополь – 308
Пятигорск – 283
Невинномысск – 177
Кочубеевское – 90
Чернолесское (Новоселицкий район) – 70
Ессентуки – 78
Левокумское – 62
Кисловодск – 63
Иноземцево – 47
Георгиевск – 43
Буденновск – 41
Зеленокумск – 37
Степное (Степновский район) – 35
Нефтекумск – 36
Арзгир (Арзгирский район) – 37
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Минеральные воды – 31
Благодарный – 29
Зольская (Кировский горокруг) – 27
Казьминское (Кочубеевский район) – 25
Михайловск – 36
Иргаклы (Степновский район) – 27
Ессентукская (Предгорный район) – 22
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 20
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 22
Ивановское (Кочубеевский район) – 18
Ессентукская (Предгорный район) – 19
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 19
Соломенское (Степновский район) – 16
Новопавловск (Кировский горокруг) – 17
Суворовская (Предгорный район) – 15
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 16
Архангельское (Буденновский район) – 15
Урожайное (Левокумский район) – 12
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11
Свободы (горокруг Пятигорск) – 11
Юца (Предгорный район) – 11
Обильное (Георгиевский горокруг) – 11
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 10
Железноводск – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Александровское – 9
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 9
Правокумское (Левокумский район) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Величаевское (Левокумский район) – 7
Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7
Балахоновское (Кочубеевский район) – 7
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Ясная Поляна (Предгорный район) – 6
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6
Петропавловское (Арзгирский район) – 6
Константиновское (Петровский горокруг) – 6
Дивное (Апанасенковский район) – 6
Винсады (Предгорный район) – 6
Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 6
Кстати, за сутки на Ставрополье из-за границы вернулись 37 человек. Все попали под обязательный надзор и пробудут на карантине 2 недели. Таких в крае 4617 жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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