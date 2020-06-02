Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 2 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: в список собрали в города и села с наибольшим числом инфицированных COVID-19 в регионе.

На 2 июня цифры следующие:

Ставрополь – 308

Пятигорск – 283

Невинномысск – 177

Кочубеевское – 90

Чернолесское (Новоселицкий район) – 70

Ессентуки – 78

Левокумское – 62

Кисловодск – 63

Иноземцево – 47

Георгиевск – 43

Буденновск – 41

Зеленокумск – 37

Степное (Степновский район) – 35

Нефтекумск – 36

Арзгир (Арзгирский район) – 37

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Минеральные воды – 31

Благодарный – 29

Зольская (Кировский горокруг) – 27

Казьминское (Кочубеевский район) – 25

Михайловск – 36

Иргаклы (Степновский район) – 27

Ессентукская (Предгорный район) – 22

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 20

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 22

Ивановское (Кочубеевский район) – 18

Ессентукская (Предгорный район) – 19

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 19

Соломенское (Степновский район) – 16

Новопавловск (Кировский горокруг) – 17

Суворовская (Предгорный район) – 15

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 16

Архангельское (Буденновский район) – 15

Урожайное (Левокумский район) – 12

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 11

Свободы (горокруг Пятигорск) – 11

Юца (Предгорный район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 10

Железноводск – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Александровское – 9

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 9

Правокумское (Левокумский район) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Величаевское (Левокумский район) – 7

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 7

Балахоновское (Кочубеевский район) – 7

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 6

Петропавловское (Арзгирский район) – 6

Константиновское (Петровский горокруг) – 6

Дивное (Апанасенковский район) – 6

Винсады (Предгорный район) – 6

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 6

Кстати, за сутки на Ставрополье из-за границы вернулись 37 человек. Все попали под обязательный надзор и пробудут на карантине 2 недели. Таких в крае 4617 жителей.

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