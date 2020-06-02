2020-06-01T22:20:50+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 июня 2020: вылечили больше тысячи больных

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 июня 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 2 июня 2020: количество заболевших увеличилось. По сведениям оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в регионе обнаружили 2568 случаев инфицирования: за сутки врачи COVID-19 диагностировали еще у 83 пациентов. Тяжело болезнь переносят 34 человека, 238 находятся в средней степени тяжести. Среди зараженных 225 детей.

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47 жителей Ставрополья скончались. Это 1,8 процента от общего количества заражения, передает федеральный оперштаб. Согласно статистике регионального управления Роспотребнадзора по коронавирусу на 2 июня, больше всего смертей в Ставрополе (девять умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (шесть), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

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От COVID-19 вылечили 1102 больных, или 42,9 процента от всех случаев. "Активных" пациентов - 1419 человек, или 55,3 процента.

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Список городов и районов Ставропольского края, где отыскали COVID-19, можно увидеть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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